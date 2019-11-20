На Київщині екс-міліціонер зі зброєю напав на поліцейських

У Яготині Київської області озброєний чоловік напав на поліцейських, звільняючи затриманого зловмисника. Про це повідомляє поліція Київської області.

За інформацією джерела, поліцейські їхали із затриманим зловмисником в відділ поліції на службовому автомобілі. Їм перегородила дорогу машина, з якої вийшов чоловік з пістолетом в руках. Він викрикував, що він начальник поліції.

В той день в Яготині поліцейські затримали зловмисників, які близько Переяслава зі зброєю напали на одне з ТОВ, що займається паливно-мастильними матеріалами.

Погрожуючи зброєю, нападник вимагав у правоохоронців відпустити підозрюваного у розбійному нападі.

“Поліцейські спрацювали професійно. “Визволителя” швидко знешкодили бійці корпусу оперативно-раптової дії, забрали у нього зброю і одягнули наручники. Як речовий доказ у нього вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями “ПМР” , – йдеться в повідомленні.

Нападником виявився 50-річний місцевий житель, пенсіонер МВС.

За фактом загрози правоохоронцям і самовільне присвоєння владних повноважень поліція відкрила дві кримінальні справи. Чоловікові вже оголосили про підозру. Зараз йому обирають запобіжний захід.