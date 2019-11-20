У Києві конфлікт на дорозі завершився кривавою різаниною: відео

У Києві в районі центрального залізничного вокзалу один водій напав з ножем іншого під час словесної перепалки. В результаті нападу один з них отримав травми.

Як пише “Київ Оперативний” в Facebook, за попередньою інформацією, водій на Renault “підрізав” автомобіль Subaru.

Після цього між власниками транспортних засобів почалася словесна перепалка, в ході якої водій Renault дістав ніж і завдав удар в руку іншого автомобіліста.

В даний момент обидва учасники конфлікту затримані. На місце прибули медики.