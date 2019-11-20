Сибірський фермер розповів, що поліцейські погрожували йому 20-сантиметрової голкою

Фермер Махмад Халатян з Мінусінська (Красноярський край) звернувся до слідчого комітету із заявою на місцевих поліцейських з відділу по боротьбі з економічними злочинами. Чоловік стверджує, що співробітники поліції погрожували йому тортурами, вимагаючи зізнатися в дачі хабара. Про це розповідає агентство 19rus.info.

Халатян просить притягнути до кримінальної відповідальності трьох співробітників поліції. Прізвища двох із них йому відомі, третього, імовірно, є начальником, він може впізнати.

Інцидент стався 31 жовтня 2019 року. «Від мене вимагали обмовити кого-небудь з числа співробітників адміністрації Мінусинського району або з числа депутатів Мінусинського району в тому, що я нібито давав хабара в якості подяки за отриману мною субсидію в якості компенсації понесених мною витрат при будівництві корівника на 100 голів в селі Новотроїцьке Мінусинського району», — йдеться в заяві.

Основні загрози походять від поліцейського, який «тримав у руках металеву голку довжиною приблизно 20 сантиметрів» і «розмахував нею» перед обличчям Halatâna.

«А також поклав наручники на стіл і поставив свої ноги на стіл поруч зі мною в безпосередній близькості. Тим самим він демонстрував явне нехтування та зневагу до мене, свою перевагу. Словами, погрозами насильства, жестами, позами він показував, що може застосувати насильство по відношенню до мене і тортури, так як він поліцейський, що має владу наді мною», — пише Халатян в заяві.

За словами чоловіка, періодично заходив в кабінет третій співробітник, з яким поліцейські спілкувалися з керівником. Він запропонував одягти на Halatâna наручники і «спустити в підвал», де той у всьому зізнається.

«Мені стало погано від сильних хвилювань і переживань, викликаних погрозами вищевказаних поліцейських, так як я хворію на діабет і гіпертонію. Мене кинуло в дрож і піднявся тиск. Вищезазначені співробітники злякалися, що зі мною стався напад, і випровадили мене. Після погроз поліцейських я звернувся за медичною допомогою в лікарню Мінусинського району, де проходив амбулаторне лікування до 15 листопада. Мені ставили крапельниці, уколи, пив таблетки», — пише Халатян.

Поліцейські вимагали визнати провину, а в разі, якщо він не зізнається, обіцяли «переключитися на сина».

Znak.com направив запит у прес-службу ГУ МВС по Красноярському краю з проханням прокоментувати викладені в публікації факти. Оперативно отримати коментар у слідчому комітеті не вдалося.