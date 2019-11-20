«Меморіал» визнав політв’язнями шістьох нових фігурантів «московського справи»

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями шістьох нових фігурантів «московського справи» — Андрія Баршая, Володимира Ємельянова, Єгора Лісових, Максима Мартинцова, Олександра Мильнікова і Павла Новікова. Про це повідомляється на сайті організації.

Всі шестеро були затримані в жовтні поточного року. Всі затримані звинувачуються за частиною 1 статті 318 КК РФ («Застосування не небезпечного для життя і здоров’я насильства до представника влади»). Лісових, Мильніков і Мартинцов, за даними слідства, повалили омонівців, а Лісових і Мартинцов також зацідили бійця. Ємельянов, як стверджує СКР, «насильно схопив» спецназівця «ззаду за формене обмундирування», а Баршай штовхнув іншого. Новікова звинувачують у тому, що він вдарив пластиковою пляшкою з водою поліцейського по шолому і по руці.

У заяві «Меморіалу» сказано, що правозахисники вважають всіх шістьох невинними. «Меморіал» вимагає їх негайного звільнення.

На відеозаписах видно, що Баршай, Ємельянов, Лісових, Мартинцов і Мильніков без зброї або підручних предметів намагалися припинити насильство, яке силовики застосовували до лежало на асфальті дівчині і хлопцю. У відповідь їх били кийками, йдеться в повідомленні «Меморіалу». Павло Новіков завдав два удари півлітрової пластиковою пляшкою по шолому і броньованого наплечнику омонівці. На відеозаписі, опублікованій СКР, видно, що спецназівець не впав, не відлетів, не нахилився.

Ніяких травм, навіть мінімальних подряпин, згідно з матеріалами справи, у «постраждалих» силовиків не було. Те, що вони на мить відчули «фізичний біль», недоказово. Позбавлення волі за таке «заподіяння болю» явно суперечить і праву, і здоровому глузду.

Крім того, необхідно враховувати, що ці інциденти сталися як відповідна спонтанна реакція на незаконне насильство силовиків проти демонстрантів.

«Представники «Меморіалу» перебували на місці подій 27 липня і докладно вивчили відеозапису акції протесту і зіткнень демонстрантів і силовиків, матеріали кримінальної справи. Ми переконані: маніфестація носила мирний характер», — сказано в повідомленні правозахисного центру.

Переслідування фігурантів «московського справи» в «Меморіалі називають політично мотивованим. «Ми впевнені, що влада веде цю кримінальну справу з метою чинити тиск на потенційних учасників протестних акцій і залякати їх, щоб запобігти подібні акції», — вважають правозахисники.