Леди Гага показала стройные ножки на свадьбе

Леди Гага , которую многие винили в распаде семьи Ирины Шейк и Брэдли Купера, от души повеселилась на свадьбе своей подруги Сары Танно. По этому поводу она написала на своей страничке с социальной Сети: «Двое моих самых лучших друзей поженились. Время праздновать!» Этой подписью она снабдила свое фото со свадьбы, для которого она позировала в платье с высоким разрезом, позволившим ей показать свой стройные бедра.

На свадьбу Сары 33-летняя Гага, которой досталась роль главной подружки невесты, нарядилась в розовое шелковое платье, которое она подобрала в тон своим волосам. Ведь в начале прошлого месяца Гага перекрасилась, став из блондинки розвоволосой дивой. В первый раз она показала свой новый стиль, когда снялась с плакатом песни к фильму «Звезда родилась», за которую она была удостоена «Оскара». А снимок этот был сделан по случаю того, что продажи записи этой песни перекрыли рубеж 6 миллионов.

Что же касается собственно свадьбы, то она была довольно буйной – как и можно было ожидать. А сама Гага дотанцевалась на вечеринке так, что к концу ее два стояла на ногах. Чтобы показать, как весело ей было на празднике подруги, певица поделилась в «сториз» видео своего танца с невестой.

Тара – действительно очень близкая и давняя подруга певицы. Недаром Гага выбрала именно Танно, чтобы вместе с ней создать свою новую линию косметики Haus Laboratories. А ради девичника Сары она превозмогла боль от полученной ей в тот день травмы – когда Гага рухнула со сцены в зал вместе с не удержавшим ее фанатом. «Мне может быть очень больно, но я не могу из-за этого пропустить девичник моей лучшей подруги!» — написала тогда Гага. А позднее она поделилась своим фото с Сарой с этой вечеринки, которое подписала так: «Это леди, которая уже совсем скоро выйдет замуж и еще одна — одинокая леди…» Таким образом Гага подтвердила, что она рассталась со своим бойфрендом Дэном Хортоном и теперь снова одна.

: Новости Ю