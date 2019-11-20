Складено рейтинг найнебезпечніших для туристів країн

Країни оцінювалися за трьома критеріями: медицина, безпека і дорожня ситуація.

International SOS склали карту, на якій позначено країни з найбільшим ризиком для туристів, пише 34travel.me.

Безумовними лідерами в рейтингу стали Лівія, Сомалі, Центральноафриканська Республіка та Південний Судан. Вони займають найвищі позиції за всіма пунктами.

У категорію “Медицина”, окрім зазначених вище, увійшли Афганістан, Сирія, Ірак, Північна Корея, Венесуела, африканські Ємен, Буркіна-Фасо, Нігер, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Бурунді і Еритрея.

Екстремально небезпечними визнані Малі, Ємен, Сирія і Афганістан.

Найбільш перевантажений дорожній трафік – в більшості африканських країн, Саудівської Аравії, Венесуелі і Белізі.

Проте, за рейтингом можна зробити висновок і про безпечні місця. Цього року найкращими стали Фінляндія, Ісландія та скандинавські країни: Норвегія, Швеція, Данія.