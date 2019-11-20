На трасі Одеса-Чорноморськ Infiniti на повороті на смерть збила пішохода-порушника

Поліцейські встановлюють обставини смертельного ДТП на автодорозі «Одеса-Чорноморськ», в результаті якого загинув невідомий пішохід.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Infiniti» на повороті біля селища Лиманка скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці. В результаті аварії невідомий від отриманих травм помер в лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.