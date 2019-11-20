Україна недоотримала понад $35 мільйонів військової допомоги від США

З виділених США майже $400 млн на військову допомогу Україні не дійшли трохи більше $35 млн. Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на виявилися у розпорядженні газети документи про витрати Пентагону.

Як зазначається, ці кошти повинні були піти на купівлю

озброєнь, включаючи гранатомети, на засоби зв’язку, а також на оснащення бойових

кораблів Військово-морського флоту України.

Видання пише, що члени Конгресу США обізнані про

ситуації, що склалася, і вимагають від Міноборони пояснень, чому частина цих

грошей не дійшла до України, хоча фінансовий рік у США завершився 30 вересня.

Прес-секретар Пентагону Карла Глісон підтвердила газеті,

що Україні ще треба перевести $36 млн. При цьому підполковник відмовилася

назвати причину, по якій кошти досі не були відправлені в Київ. Вона

лише зазначила, що Україна отримає ці гроші «протягом наступних

декількох тижнів».

Раніше президент США Дональд Трамп відмовив у допомозі, закликаючи

українського колегу Володимира

Зеленського провести розслідування проти Хантера Байдена, сина суперника

Трампа на майбутніх виборах президента Америки Джо Байдена.

Як повідомляв SKELET-info, Трамп заявив, що зобов’язаний вивчити питання щодо можливої корупції, пов’язаної з Хантером Байденом, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma Миколи Злочевського.

Випадок із закриттям справи про корупцію компанії Burisma,

фігурантом якого був у тому числі Хантер Байден, буде переглянутий, як і всі інші виробництва, які

раніше розслідувалися Генеральною прокуратурою України.

Крім того нещодавно справу проти Злочевського, яке розслідувало Національне

антикорупційне бюро, закрито Спеціалізованої антикорупційної

прокуратурою.