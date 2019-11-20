Одеський суд випустив на свободу підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні молодої жінки

Суддя Суворовського райсуду Одеси Віктор Позняк пом’якшив міру запобіжного заходу підозрюваному у жорстокому вбивстві молодої жінки. Родичі вбитої впевнені: фігуранта відпустили на свободу, щоб дати йому можливість втекти від правосуддя.

Трагедія сталася в серпні 2015 року. Оголене і обезголовлене тіло 26-річної Ганни було виявлено на залізничних коліях станції станція «Одеса-Сортувальна». У грудні того ж року правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні цього злочину уродженцю Балтського району Віталію Грошеву. Він зізнався, що хотів приховати сліди вбивства, для чого поклав тіло жертви під поїзд.

Дані експертиз підтвердили, що причиною смерті стало удушення. На тілі виявлена сперма Грошева і сліди зґвалтування (посмертно). Також доведено, що в момент ампутації голови жінка вже була мертва.

Незважаючи на всі докази, 19 листопада 2019 року суд вирішив змінити підозрюваному запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Про це повідомила тітка загиблої, волонтер Наталія Карташова. Вона опублікувала відео слідчого експерименту і матеріали справи.

«Суд випустив під домашній арешт за місцем його проживання (підозрюваного) матері. Зобов’язаний носити браслет, відразу уточню браслетів немає. Так, їх тупо немає, — пише Наталія на своїй сторінці в «Фейсбук». — Село, в яке його відправив суд, знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Придністров’ям. Поліції в селі немає, самі розумієте, немає браслетів, апеляцію завтра прокуратура подає, поки взяли, розписали, призначили. Це все час, просто безцінний час для нас, на жаль, ідеальний час для того, щоб вбивця втік. До вбивства він працював в рашке будівельником, і я прекрасно розумію, що просто так, не маючи підстав, суд через чотири роки під домашній арешт не відпускає».

Фото, відео — Наталія Карташова