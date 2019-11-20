У США винайшли спрей для унітазу, який економить воду

За твердженням винахідників з Університету штату Пенсільванія, таке інноваційний засіб на 90 відсотків скорочує кількість води, яка необхідна для змиву екскрементів.

Також покриття запобігає накопичення бактерій в унітазах і нейтралізує запахи.

Спрей, який робить поверхню унітазу сверхскользкой, необхідно наносити повторно приблизно через 50 змивів.

І про інших плюсах винаходу

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

За словами вчених, прісна вода, яка використовується для щоденного змиву туалетів у світі, в шість разів перевищує загальне споживання води в Африці.

Кожен день на змив туалетів на планеті витрачається більше 141 мільярда літрів води.

Як каже Так-Син Вонг, доцент кафедри машинобудування в університеті штату Пенсільванія, щоб значно зменшити цей показник, його команда розробила екологічне, грязевідталкуючи, бактерицидну покриття, яке зробить туалет майже самоочищається. І, крім того, дозволить землянам істотно зменшити плату за витрату води.

Дослідники опублікували свої висновки в журналі Nature Sustainability.

За матеріалами ВВС

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