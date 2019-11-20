У Києві помер жорстоко побитий ветеран АТО

У Києві помер помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний «Хан»), якого жорстоко побили 9 листопада в під’їзді житлового будинку.

Про це повідомила волонтер Тетяна Руденькая на своїй сторінці в Facebook. Похорон організовують працівники, волонтери та друзі чоловіка, втім, їх дата поки невідома.

«Хана» не стало. Без подробиць!» – написала вона.

За словами волонтера, кошти, які зібрали на лікування «Хана», використовують на його поховання.

«Один, в пам’яті залишиться твоя широка і добра посмішка… І як ти в останній раз стиснув мені руку в реанімації…» – додала Руденькая.

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