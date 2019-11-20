На Київщині затрималу банду, яка пограбувала поштову автівку (відео)

На початку листопада у місті Вишгород невідомі особи зі службового автомобіля поштової організації з експрес-доставки вантажів викрали 12 посилок. Про це повідомляє поліція Київської області.

За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Щоб встановити осіб, причетних до даного злочину, поліція провела велику оперативну роботу. На пошуки зловмисників були задіяні працівники кримінальної поліції Київщини та інші оперативні служби.

Під час відпрацювання камер відеоспостереження встановлено, що зловмисники пересувались на автомобілі «Daewoo Lanos» і готувались до крадіжки, відслідкували шлях поштової автівки.

Автівку «Daewoo» придбав і зареєстрував на третю особу 45- річний житель Білоцерківщини. Він у минулому активно займався злочинною діяльністю, мав суттєвий авторитет серед злочинців. Тож чоловік надав авто у користування цим зловмисникам, які «спеціалізувались» на вчиненні крадіжок з будинків, квартир та автотранспорту.

Працівники поліції встановили та затримали усіх учасників крадіжки.

Організатором виявився 36-річний житель міста Суми.

Двоє виконавців: 38-річний громадянин з Одещини та 49-річний житель міста Біла Церква. Найстарший користувався документами на інше ім’я і перебуває в активному розшуку за скоєння злочинів.

Затримали зловмисників за місцем їхнього тимчасового проживання у селі Воропаїв.

У затриманні крадіїв приймали участь працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, спільно зі своїми колегами Вишгородського відділу поліції, бійці підрозділу особливого призначення.

Під час проведення невідкладного обшуку працівники поліції виявили та вилучили гранати та набої різного калібру, канабіс, документи, паспорти, посвідчення водіїв на чужі імена, велику кількість мобільних телефонів, ювелірні вироби, парфуми, різний новий запечатаний одяг, флеш-накопичувачі, різні види гаджетів, картонні коробки з логотипом поштової експрес-доставки. Також вилучили у якості речового доказу автомобіль зловмисників.

Працівники поліції проводять оперативні заходи щодо встановлення та затримання інших поплічників.

Встановлено, що затримані особи причетні до нападу у селі Лісники в листопаді цього року. Тоді вони напали на будинок, побили охоронця, забризкали йому очі сльозогінним газом. Триває слідство.