“Нам нема за що вибачатися перед ворогами”. Переселенець з Донбасу жорстко відповів Сивохо

Українці не повинні просити вибачення перед мешканцями Донбасу, які стали на бік окупантів і зрадників.

Про це в ефірі ObozTV заявивши переселенець з Донецька, журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи слова радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Сергія Сивохо про необхідність “виправляти помилки, прощати і просити прощення”.

“Після заяв Сергія Сивохо мені дуже важко вживати цензурні вирази. Він – старий учасник КВК і може перевтілюватися в будь-який спосіб. Зараз йому ідеально підійшов бі образ “баба Яга в тилу ворога”, де вороги це ми, а він у ролі засланця повинен допомогти нам вчасно і красиво оформити капітуляцію”, – заявив журналіст.

“Ті, що пропонує Сивохо – зміна риторики, вибачитися, пробачити, забути… Він справді думає, що ми забудемо кров, яку пролили люди? Люди, яким ламали пальці, відрубували руки, катували? Це не пробачиться – ані через рік, ані за два, ані через п’ять. Саме питання – чи готові ви пробачити Донбас – не надто коректне. З Донбасу маса проукраїнських людей виїхала. Вони не їздять через КПВВ, як я не їжджу, бо я в Донецьку в розшуку як кріп-пропагандист, якого треба знайті і знешкодити”, – розповів він.

Сазонов вважає, що “для тих, хто встав на бік сепарів, колабораціоністів, потрібен окремий закон – їх не треба прощати, розуміти, умовляти”. “Зі слів Сивохо у мене склалося враження, що ми всі повинні прийти і вибачитися, що ми, такі нехороші люди з Донецька, з Києва, зі Львова, напали на Донецьк. Насправді, це ж неправда – була Росія, були її союзники . Вони винні, і не факт, що ми готові їх прощати.Нам вибачатися нема за що”, – підкреслив переселенець.

“А Сивохо хоче зробити зручні КПВВ, щоб був пенсійний туризм, щоб люди отримували подвійні пенсії там і тут. Щоб ми вибачалися, говорили, що всі розуміємо, що в чомусь неправі. Він пропонує фактично визнати Україні свою провину і вибачатися перед Донбасом. Це дикий абсурд”, – зазначив він. На думку журналіста, раднику секретаря РНБО і тім, хто його уповноважив на такі заяви, “в якийсь момент доведеться бігти з України”.

Сазонов вважає, що подібні заяви Сивохо є “пробною кулею, яку влада закидає, щоб подивитися на межу терпіння України”.