Прокуратура не реєструє заяву Ляшка для порушення справи проти Геруса за держзраду

Прокуратура відмовилася зареєструвати заяву Олега Ляшка про порушення кримінальної справи проти Андрія Геруса за державну зраду і зловживання владою з-за лобіювання ним імпорту російської електроенергії. Про це повідомив екс-депутат Віталій Купрій.

Він зазначив, що 18 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко подав у прокуратуру заяву з вимогою про відкриття кримінального провадження проти депутата Андрія Геруса за державну зраду і зловживання владою. Проте ця заява прокурор Андрій Неродик не зареєстрував протягом 24 годин, як це передбачено законодавством, чим порушив закон.

«Вчора було звернення подано щодо державної зради щодо російської електроенергії. Прокурор на зареєстрував. Особисто при мені, я перебував, вів пряму трансляцію, Олег Ляшко подав цю заяву. І ось я можу помилятися, але, можливо, з вимкненими камерами він пообіцяв, цей прокурор – Андрій Неродик – сказав, що він внесе в реєстр досудових розслідувань, 24 години. Тільки що він сам зізнався, що він перенаправив це за якийсь підслідності, чи що. Але він не мав права цього робити, оскільки тоді вже терміни закону порушені», – сказав Купрій.

Він зазначив, що такі дії прокурора є злочином і означають, що він покриває Андрія Геруса.

«Це є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за покриття злочинів. Тому що він покриває злочинців. І відразу це перетворює справу (бійка Ляшко і Геруса в аеропорту «Бориспіль». – Ред.) у фарс. Оскільки ці люди необ’єктивно, упереджено починають розслідування проти Олега Ляшка, покриваючи іншу сторону. Тобто, вони взяли певну сторону, провладну», – сказав Купрій.

Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку за його бійку з чинним депутатом Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль» і направила до суду клопотання про обрання екс-депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави. Суд відпустив Олега Ляшка на поруки народних депутатів.

6 листопада у VIP-терміналі аеропорту «Бориспіль» лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, який був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.

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