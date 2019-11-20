Махінації при ухваленні «поправки Геруса» має розслідувати ДБР, — екс -депутат

З боку влади буде здійснюватись спротив щодо розслідування махінацій довкола «поправки Геруса», оскільки до справи причетний не лише голова енергетичного комітету Ради.

«Поправку Геруса», якою відновили імпорт електроенергії з РФ, було ухвалено зі службовим підлогом, цей злочин має розслідувати ДБР. Про це заявивши ексдепутат Віталій Купрій.

«Я ознайомився з матеріалами справ, які були. Зараз Михайло Волинець, народний депутат від БЮТ, заявивши про службовий підлог, як це відбувалося голосування з правкою Геруса. Я вважаю, що це все є основою, має бути незалежного розслідування. Тому я включаюся. Вчора я це отримав, сьогодні я вже подавши заяву в ДБР», — сказав Купрій 19 листопада.

На думку Купрія, з боку влади буде здійснюватись спротив щодо розслідування махінацій довкола «поправки Геруса», оскільки до справи причетний не лише голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.

«Якщо зараз розкопати, розрубати цей гордіїв вузол, то там буде видно, що там не тільки Андрій Герус брав участь. Там же було ухвалене рішення більшістю комітету. Правка приймалася вночі, з підробленими протоколами зі всіма. Я думаю, що Офіс президента буде робити максимальний супроти для того, щоб вона не була розслідувана», — прогнозує Купрій.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. Народний депутат Олексій Кучеренко заявляв, що «поправка Геруса» була прийнята із порушенням регламенту роботи Верховної Ради.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язаність язують з Ігорем Коломойським.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази — з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази — до 12 млн кВт-год / добу.

Нагадаємо, раніше Купрій заявив, що заяву Ляшка з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Геруса за «державну зраду» і «зловживання владою» прокурор відмовився зареєструвати.

glavcom.ua