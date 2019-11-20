У київському метро знову не можна розплатитися карткою — тепер банківської

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» попередив пасажирів про технічних роботах, з-за яких оплата проїзду за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену.

«Шановні пасажири! На станціях проводяться технічні роботи, оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна. Завершення робіт планується протягом години. Приносимо вибачення за незручності і просимо скористатися альтернативними способами оплати», — йдеться у ньому.

В коментарях люди обурюються з-за великого скупчення людей біля кас, де продають лише по одному жетону в одні руки.

«Хоча б не почали по одному жетону в руки продавати, якщо такий косяк стався. Черги кілометри і декому доведеться стояти в них двічі. Для чого ускладнювати життя людям і касирам?» — пише Валентин Дигтренко.