На супутнику Юпітера є вода — NASA

Команда, очолювана дослідниками з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Гринбелте, підтвердила наявність водяної пари над поверхнею Європи — супутника Юпітера. «Хоча вчені ще не знайшли рідку воду безпосередньо, ми знайшли кращу річ: воду у формі пара», — заявив провідний дослідник і планетолог NASA Лукас Паганіні.

Ймовірно, вода не замерзає завдяки гарячого ядра Європи, розігрітому гравітацією Юпітера.

Висновок про наявність водяної пари дослідники зробили на основі спостережень, проведених Обсерваторією WM Keck на Гавайях. Обсерваторія використовує спектрограф для визначення хімічного складу атмосфер інших небесних тіл шляхом сканування інфрачервоного світла, який вони випускають або поглинають.

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Щоб отримати більш повну інформацію, планується направити до Європи спеціальну космічну місію. Так, в 2023 році готується запуск апарату Europa Clipper. Він буде оснащений набором камер, спектрометрів і радарів і облетить навколо супутника 45 разів, на висоті від 25 до 2700 кілометрів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на самому Юпітері астрономи виявили воду. Точніше, знайшли сліди водяної пари у Великій Червоній Плямі планети.

За матеріалами «Новий час»

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