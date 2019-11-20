Розстріляв родину: на Вінниччині справу підозрюваного у вбивстві скерували до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо вчинення обвинуваченим умисного вбивства з корисливих мотивів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

“Прокуратурою Вінницької області до суду скеровано обвинувальний (акт) щодо вчинення жителем Барського району кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 263 КК України — придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу; -ч. 4 ст. 187 КК України — напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, поєднаного з проникненням у житло, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах; -п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті двом особам, вчинене з корисливих мотивів”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 29-річний обвинувачений прийшов до домогосподарства фермерів, де, із застосуванням мисливської зброї, вчинив вбивство чоловіка та жінки, вистріливши їм у голову. Після чого проник до будинку й, реалізуючи свій злочинний умисел, викрав сейф, в якому знаходилися майже 1 млн 300 тис. грн, які привласнив та зник з місця злочину. Викраденими грошима розпорядився на власний розсуд.

“Під час досудового розслідування зібрані докази скоєння жителем Барського району жорстого вбивства подружжя фермерів. Подальшу долю обвинуваченого вирішить суд”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, вбивство фермерів сталося 9 травня. 16 травня Вінницькі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві.