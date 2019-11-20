На Полтавщині в автівці знайшли тіло депутата

У місті Кременчук Полтавської області у власному автомобілі був знайдений застреленим депутат районної ради, бізнесмен Андрій Гаврилов.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіціі, 47-річний чоловік був убитий з вогнепальної зброї в закритому зсередини і заведеному автомобілі.

Однією з версій, яку розглядає поліція, значиться і самогубство.

Андрій Гаврилов був бізнесменом і очолював комісію з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку і боротьби з корупцією Кременчуцької райради.

До цього органу місцевого самоврядування він був обраний в 2015 році від політичної партії “Українське об’єднання патріотів “УКРОП”.