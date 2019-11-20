И смех, и грех: в Индии едва не кремировали женщину, потерявшую сознание

Ей повезло в последний момент.

В индийском штате Одиша (Орисса) женщина очнулась на погребальном костре. По информации телеканала Odisha TV, она потеряла сознание, потому что не ела несколько дней. Близкие ошибочно посчитали ее умершей и решили отвезти на кладбище для кремации, передает Сегодня.

Индианка пришла в себя, пока разжигался погребальный костер. Происходящее заметил один из ее родственников. Он проверил ее пульс и убедился в том, что женщина жива. Похороны прервали и вызвали скорую помощь. Потерпевшую доставили в больницу, однако во время лечения она скончалась.

Ранее мы писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что «покойник» двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым. Также сообщалось об американце Тони Йале, который ожил через 45 минут после остановки сердца.