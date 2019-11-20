Зеленський відкрив міст в Станиці Луганській

Будівництво мосту завершилося тижнем раніше запланованого терміну. Володимир Зеленський заявив, що роботи остаточно завершаться протягом двох-трьох днів.

Президент Володимир Зеленський відкрив відновлений міст в Станиці Луганської в середу, 20 листопада.

При цьому він заявив, що роботи будуть остаточно завершені протягом двох-трьох днів.

«Два-три дні і повністю буде все відкрито, вже все готово, мені сказав голова обласної адміністрації. Ми запускали як, ми, по-перше, думали про людей. Тому ми розуміли, що будуватися міст буде протягом трьох-чотирьох місяців. Ми дуже швидко побудували пішохідний міст, і тому тепер треба розібрати цю конструкцію, і відкриється міст», — сказав Зеленський під час виступу.

«Відразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе — міст занадто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з однієї сторони на іншу», — сказано в повідомленні Зеленського на його Telegram-каналі.

Раніше в президентському указі було сказано, що міст повинен бути відкритий до 27 листопада, але ремонт вдалося завершити раніше терміну.