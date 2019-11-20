«Спекотна» зима-2020 в Україні: синоптики дали несподіваний прогноз

Зима в 2020 році в Україні буде досить «м’які», температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

Про це кажуть синоптики Укргідрометцентру.

«Однак любителям зими все-таки не варто засмучуватися!.. Сезонні прогнози – це середня картина через 3 місяці (грудень-січень-лютий), яка може показати тільки переважають синоптичні процеси», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що будуть спостерігатися періоди більш холодної погоди.

«Однак вони можуть бути менш тривалими і, наприклад, замість 20 днів з морозною погодою буде спостерігатися тільки 8 або 10 днів», – пояснили в Укргідрометцентрі.