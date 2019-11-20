ДБР відзвітувало про розслідування всіх справ проти Порошенка

Державне бюро розслідувань повідомляє, що здійснює досудове розслідування по 13 кримінальних проваджень, учасником яких є депутат Верховної Ради і п’ятий президент України Петро Порошенко.

В ході досудового розслідування допитані 562 свідка, спрямований 431 запит, одержано 205 тимчасових доступів до речей і документів. Призначено 35 експертиз, у тому числі 27 експертиз у кримінальному провадженні за фактом проходження Керченської протоки українськими кораблями, – передають “Вести” з посиланням на прес-службу відомства.

Накладено арешти на акції і майновий комплекс ЗАТ “Кузня на Рибальському”, а також на рахунки екс-нардепа і глави КМДА, нині формального власника телеканалу “Прямий” Володимира Макеєнка у сумі 31 млн євро. Крім того, направлено 20 запитів про міжнародну допомогу, з них 14 – в рамках кримінального провадження щодо незаконного переправлення через держкордон України з використанням завідомо підроблених документів. При цьому запити про правову допомогу в Росію не направлялися ні по одному з виробництв.

Сам Порошенко лише три рази з’явився на допити, а 20 разів – не з’явився. За твердженням ДБР, на допитах він не допомагав слідчим в установленныи істини по справі. “Наприклад, на запитання слідчого про обставини укладання угоди з купівлі-продажу акцій заводу “Кузня на Рибальському” на суму близько 300 млн доларів п’ятий президент України повідомив, що йому про це нічого не відомо”, – йдеться в повідомленні.

Також Порошенко не з’явився на проведення психофізіологічного дослідження з допомогою поліграфа у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і надалі відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, при продажу зазначеного заводу. ДБР також нагадує, що в Генеральну прокуратуру направлено проект повідомлення про підозру Порошенко у справі за фактом неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травня поточного року.

