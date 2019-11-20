Пілот випадково переплутав Київ з Москвою: реакція пасажирів літака

Пілот авіакомпанії Wizzair переплутав Київ з Москвою в ході звернення до пасажирів при посадці. Інцидент стався в понеділок, 18 листопада, на рейсі з лондонського аеропорту Лутон в українську столицю.

Наголошується, що літак до Москви вилітав з ним в один і той же час. Відеозапис інциденту з’явилася на YouTube-каналі Topfelya.

На розміщених в мережі кадрах зафіксований процес вирулювання літака на злітно-посадковій смузі, за кадром чути, як пілот спочатку повідомляє про успішну посадку в Москві, а через кілька секунд поправляє себе, вибачається і називає Київ.