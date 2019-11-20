За рік в бразильської Амазонії вирубали 30% лісів

За даними космічного агентства країни, вирубка лісів в тропічних лісах бразильської Амазонії за 12 місяців збільшилася на 29,5 відсотків, що є найвищим показником з 2008 року.
З серпня 2018 року по липень 2019 року тропічні ліси втратили 9 762 квадратних кілометра своєї рослинності.
Природний захист від глобального потепління
І це дуже пригнічує всіх, хто не байдужий до долі цих розкішних лісів. Адже протягом останнього десятиліття попереднього уряду Бразилії вдалося скоротити збезлісення, навіть незважаючи на лісові пожежі.
Експрес-інформація по країні
Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.
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Столиця – Бразиліа
Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)
Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)
Офіційна мова – португальська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,755 (75-я в світі)
ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)
Валюта – бразильський реал
Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм
Стримування варварської вирубки лісів відбувалося завдяки працюючій системі штрафів і зусиллям контролюючих органів.
Дослідники вважають, що ліси Амазонії стали скорочуватися прискореними темпами після того, як президентом країни в січні цього року став Жаир Болсонару.
Раніше президент Бразилії сумнівався в точності даних про втрати лісів, які надавало космічне агентство. У липні глава країни відхилив подібний звіт експертів як помилковий. Останні дані він не прокоментував.
Вологі тропічні ліси Амазонії – найбільший тропічний лісовий масив у світі. Вони займають північно-західну частину Бразилії та значні території Колумбії, Перу та інших країн Південної Америки. Тут протікає Амазонка повноводна і тисячі інших річок.
Ці найбільші у світі тропічні ліси є життєво важливим фактором, який гальмує темпи глобального потепління.
За матеріалами ВВС
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