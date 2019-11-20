За рік в бразильської Амазонії вирубали 30% лісів

За даними космічного агентства країни, вирубка лісів в тропічних лісах бразильської Амазонії за 12 місяців збільшилася на 29,5 відсотків, що є найвищим показником з 2008 року.

З серпня 2018 року по липень 2019 року тропічні ліси втратили 9 762 квадратних кілометра своєї рослинності.

Природний захист від глобального потепління

І це дуже пригнічує всіх, хто не байдужий до долі цих розкішних лісів. Адже протягом останнього десятиліття попереднього уряду Бразилії вдалося скоротити збезлісення, навіть незважаючи на лісові пожежі.

Експрес-інформація по країні

Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.

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Столиця – Бразиліа

Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)

Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)

Офіційна мова – португальська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,755 (75-я в світі)

ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)

Валюта – бразильський реал

Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм

Стримування варварської вирубки лісів відбувалося завдяки працюючій системі штрафів і зусиллям контролюючих органів.

Дослідники вважають, що ліси Амазонії стали скорочуватися прискореними темпами після того, як президентом країни в січні цього року став Жаир Болсонару.

Раніше президент Бразилії сумнівався в точності даних про втрати лісів, які надавало космічне агентство. У липні глава країни відхилив подібний звіт експертів як помилковий. Останні дані він не прокоментував.

Вологі тропічні ліси Амазонії – найбільший тропічний лісовий масив у світі. Вони займають північно-західну частину Бразилії та значні території Колумбії, Перу та інших країн Південної Америки. Тут протікає Амазонка повноводна і тисячі інших річок.

Ці найбільші у світі тропічні ліси є життєво важливим фактором, який гальмує темпи глобального потепління.

За матеріалами ВВС

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