В Україні сталася серйозна НП з літаком: перші подробиці

Ввечері 19 листопада в міжнародному аеропорту “Чернівці” через складні погодні умови не зміг приземлитися з першої спроби літак Міжнародних авіаліній України (МАУ).

Густий туман не дозволили здійснити посадку літака, що здійснював авіарейс МАУ PS41 сполученням Київ-Чернівці. Журналісти телеканалу цитують повідомлення користувача Aleksandr Griair в мережі Facebook, який уточнив, що “метеомінімум не дозволив екіпажу здійснити посадку”, після чого борт повернувся до Борисполя.

Пізніше літак все ж повернувся до Чернівців і здійснив посадку о 23:33, за даними FlightStats, відхилившись від графіка майже на дві години.