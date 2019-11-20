Таку країну втратили! (частина 2)

Отже, я продовжую тему «Яку країну втратили!».

Якщо комусь здасться, що цей текст – плід моєї фантазії або я чогось притягнув за вуха, то насправді я ще пом’якшив цей пекельний треш. В кінці ви знайдете скріншоти статей, по яким складено цей дайджест.

1954 рік.

У США буржуазна компанія Texas Instruments, снедаемая спрагою наживи, випустила в продаж перший у світі транзисторний приймач, вартістю 49,95 доларів.

В той час, як весь радянський народ, натхненний ідеями ΧΙΧ з’їзду партії Сталіна-Леніна, в єдиному трудовому пориві вийшов на боротьбу за підвищення якості виробленої продукції…

Минулого разу ми поговорили про боротьбу за радіофікацію радянських колгоспів. Сьогодні поговоримо про боротьбу за якість вироблених в СРСР приймачів.

Ні, не транзисторних. Про транзисторах публіка в СРСР в 1954 році ще нічого не чула. Лише через два роки, в 1956 році в Радміні состоистся нарада генеральних конструкторів промислових ведоств, яке винесе рекомендацію про передачу розробок транзисторів в Міністерство соціального забезпечення, тому що «Транзистор ніколи не увійде в серйозну апаратуру. Перспективою застосування транзисторів можуть бути хіба що слухові апарати».

Тому всі радіоприймачі в СРСР випускалися в 1954 році на лампах. Але вони були дуже якісними. Настільки якісними, що всі заводи виробники давали на свої лампові приймачі гарантію в шість місяців. І навіть були гарантійні майстерні по ремонту приймачів, у всіх великих містах, в Москві і в Ленінграді. І в столицях Союзних Республік. Не у всіх, звичайно, але в основних – були!

Так що заводи гарантували роботу приймачів. Але не ламп, які в цих приймачах стояли. Тому що як можна гарантувати роботу того, чого не робиш.

Але це не біда, тому що радянська радиоламповая промисловість працювала стабільно, без перебоїв і теж гарантував роботу своїх ламп. Звичайно, не скрізь, а тільки на території заводу. Тому що, коли лампа покинула територію заводу, як перевіриш, хто і що там з нею робив. Зрозуміло, що в таких умовах нічого не можна гарантувати.

Але це не біда, тому що навіть за межами заводів радянські радіолампи працювали чудово і зовсім не ламалися. Якщо їх поставити в приймач і залишити приймач в спокої. А якщо приймач в спокої не залишати, а відправити по залізниці в магазини, то тоді, звичайно поламаються. Але це вже не вина заводу, тому що лампи – прилади крихкі і призначені для роботи, а не для того, щоб їх возили по залізниці і при цьому трясли.

Тому, коли приймачі доїжджали до магазину, вони вже не працювали. Ну тобто, не завжди, звичайно. Іноді так траплялося, що можна було купити приймач, принести його додому і він відразу починав працювати. Заводські фахівці уважно вивчають такі випадки і, можливо, їм вдасться знайти причину того, чому так трапляється. І тоді всі приймачі будуть працювати відразу після покупки. Але поки що на це розраховувати не варто.

Але це не біда. Тому що є шестимісячна гарантія заводу та гарантійні майстерні в купных містах. Тому якщо ви протягом шести місяців з моменту покупки приведете свій непрацюючий приймач в Москву або Ленінград, вам з нього несправні лампи виймуть і покладуть замість них справні. Тільки ви повинні ці нові справні лампи принести з собою, тому що завод дає гарантію тільки на роботу самого приймача, а на роботу ламп гарантії не дає.

Але це не біда, тому що радянська радиоламповая промисловість перевиконує план, і в надлишку постачає заводи усіма необхідними лампами. На жаль, заводи не можуть висилати запасні лампи покупцям, тому що вони теж перевиконують план і проводять так багато приймачів, що їм самим ламп не вистачає. Так що навіть іноді план з-за нестачі ламп виконати не можуть.

Але це не біда. Тому що жителі Москви і Ленінграда, а також гості столиць можуть запросто купити потрібні лампи в магазинах. Правда вони не завжди там бувають, але якщо поставити мету і кожен день заходити в магазин, то рано чи пізно лампу купиш. Не всяку, звичайно, а тільки таку, яка не дефіцитна. А оскільки в приймачах в основному використовуються дефіцитні лампи, то в журналі Радіо регулярно публікуються схеми переробок приймачів з одних ламп на інші.

Але це не біда, тому що партія і уряд в турботі про потреби трудящих організували контору Посилторг. І тепер будь-який житель самій глухий села може запросто замовити собі запасні лампи через Посилторг. Не завжди, звичайно, а тоді, коли вони в Посылторге є в наявності. І не одну лампу, а комплект всіх ламп для вашої марки приймача. Тому що Посилторг не продає лампи по одній, а продає тільки комплектами. І не приймає замовлення на суму менше 50 рублів. Тому що якщо він буде продавати їх по одній або брати замовлення на меншу суму, то він не зможе виконати план по валу, а це загрожує зривом планів партії і народу щодо дострокового виконання п’ятирічки.

Але, на жаль, оскільки основним завданням радянської пошти є доставка газети «Правда» громадянам СРСР, посилки з лампами не є основним видом її діяльності. Тому пересилання комплекту ламп поштою коштує дорожче, ніж самі лампи.

Ось в редакцію надійшов лист від товариша Іванова, який скаржиться, що він купив за 410 рублів приймач, який не працює, і тепер гарантійний ремонт цього приймача встане йому ще в 1000 карбованців. Товариш Іванов – свідомий радянська людина, як і належить радянській людині він нікого не лає, нічого не критикує і навіть починає свій лист з застереження, що він ні в якому разі не звинувачує завод-виготовлювач. Його бентежить лише один момент, він змушений вносити державі «абонентську плату» за право користуватися радіоприймачем, який не працює не з його вини. Товариш Іванов боязко сумнівається, чи правильно це.

Редакція схильна погодитися з товаришем Івановим, що платити абонентську плату за не працює не з його вини приймач, напевно, не правильно. Але закон є закон. А ось, що було б дійсно непогано, так це щоб магазини перевіряли працездатність приймачів перед продажем. Але, на жаль, це неможливо. Тому що, по-перше, в обов’язок радянських продавців не входить перевірка товару перед продажем, по-друге, продавці не знають, як це робити, тому що вони не фахівці-радіотехніки, а по-третє, і це головне, як можна перевірити, якщо магазин не підключений до електрики.

Тим не менш, незважаючи на вражаюче перевиконання плану радянською промисловістю і постійний ріст якості її продукції є дрібні локальні недоліки.

Так, наприклад, жителі Москви та Ленінграда незважаючи на те, що мають можливість придбати радіолампи і віднести їх в гарантійні майстерні в своїх містах, все одно не можуть полагодити приймачі. Тому що мало поміняти лампу, треба ще після її заміни заново налаштувати приймач.

От якби всі однойменні лампи мали однакові параметри, то звичайно, нічого не треба було б налаштовувати, але оскільки радянська промисловість перевиконує план і виробляє дуже багато ламп, то всі вони мають дуже великий розкид характеристик. Тому після заміни лампи приймач треба заново налаштувати. А ремонтні майстерні цим не займаються. Тому що їх завдання – ремонтувати, а не налаштовувати. Вони ж «ремонтні», а не «настраивательные». У них і обладнання для установки немає. І фахівців теж немає.

А якщо просто поміняти лампу і не налаштовувати, то приймач буде працювати або дуже погано, або дуже добре, але недовго. Тому що лампа, що працює в нештатному режимі, довго не протягне.

У редакцію надійшов лист товариша Сидорова з Ленінграда, який скаржиться, що після ремонту приймача змінює лампи 5-6 разів на місяць. І не тільки товариш Сидоров на це скаржиться, редакція отримує дуже багато листів з подібними скаргами.

Цей випадок наочно показує зростання добробуту Радянських людей і те, як вони швидко звикають до хорошого. Ось у товариша Іванова взагалі немає можливості поміняти несправні лампи, а товариш Сидоров має можливість змінювати їх кожного тижня, і ще незадоволений цим!

Тут доречно згадати, як вигідно відрізняється планова економіка Радянського Союзу від економіки світу чистогана. Ось, наприклад, у США та сама компанія Texas Instruments змогла продати 100 000 тих самих приймачів на транзисторах, хоча планувала набагато більше. А все чому? А тому, що в США по-перше немає держплану, і компанія планувала сама, а по-друге у світі чистогана лютує конкуренція. Новий транзисторний приймач змушений був конкурувати зі старими дешевими ламповими приймачами серії ΑΑ5, які можна було придбати в США в будь-якому кіоску всього за 15 доларів, а відремонтувати в будь-якому гаражі за 5 хвилин. Щодо гаража – це не гіпербола. Приймачі ΑΑ5 були настільки масовими і простими, що запчастини до них і справді продавалися на бензоколонках, а механіки в гаражах поголовно займалися їх налагодженням, благо брошури з покроковими інструкціями по цій справі валялися на кожному розі…