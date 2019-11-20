Чому потрібно викинути радянський килим

Так, друзі — сьогодні буде инетерсная тема, про яку я давно хотів написати пост — килими на стінах, які на превеликий жаль, залишаються ще досить популярною річчю в наших широтах. Мода на настінні килими з’явилася ще в СРСР — там килим вважався показником заможності, плюс давав яку-ніяку додаткову звукоізоляцію в благеньких безкоштовних хрущовках. Килими на стінах благополучно пережили дев’яності роки, але вже в початку-середині двотисячних стали зникати, перетворившись із символу достатку і благополуччя символ занепаду і нищебродства.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про настінні килими, після якого вам обов’язково захочеться викинути свій килим (якщо у вас такої ще є). Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Килим в радянському минулому.

Для того, щоб зрозуміти, звідки в наших квартирах взялися килими, потрібно звернутися до недавньої історії. У довоєнному СРСР килими були досить рідкісною розкішшю, яку могли собі дозволити тільки заможні сім’ї — у будинках бідніші були в кращому випадку лише невеликі килимки. Масове поширення килимів припала на шістдесяті роки — і частково це було пов’язано з масовим переїздом в нові квартири- “хрущовки”.

З-за низької якості нового масового панельного домобудівництва звукоізоляція в “хрущах” залишала бажати кращого, і хорошим засобом поліпшити звуко – і теплоізоляцію було розвішування на стінах килима. Як правило, килим був повішений на тій стіні кімнати, що межувала з сусідами, але пізніше килими стали з’являтися і на інших стінах.

Що найцікавіше — у СРСР килим вважався, а по вартості і справді був предметом розкоші. Середня зарплата в СРСР становила близько 130-140 рублів, при цьому вартість більш-менш пристойного килима починалася від 150-180 рублів. Я чув про випадки, коли окремі громадяни викладали за якісь “дефіцитні” килими з рідкісним малюнком по 300, 500 і навіть 800 рублів. Можете собі уявити таке)?

Загалом, в СРСР 1960-70 років килим був досить дорогим задоволенням і наявність його на стіні квартири говорили про заможність господарів.

Життя на тлі килима.

Поступово килими ставали все більш масовими, а на зміну дорогим туркменським, киргизьким і азербайджанським килимам прийшли дешеві місцеві, що вироблялися в європейських республіках СРСР, часто з синтетичних матеріалів. Приблизно до середире вісімдесятих років килим на стіні був у кожної другої (якщо не в кожної першої) радянської сім’ї, і з’явилося безліч побутових звичок і правил, пов’язаних з килимами.

Вішали килими на стіни так — спершу дрилем потрібно було просвердлити отвір у бетонній стіні, потім забити туди саморобні дерев’яні дюбелі (вирізані з прутиків або навіть зроблені з олівців), а потім руками закрутити в них шурупи. Шурупи в СРСР робилися з дешевої автоматної сталі, яка була досить в’язкої — з-за чого викрутка часто зривала хрестовину шліца, і закрутити шупур в стіну було тим ще “задоволенням”) До самого килима підшивалися спеціальні алюмінієві петельки (білого або золотистого кольору), з допомогою яких він потім був повішений на шурупи.

Один-два рази на рік килими обов’язково вибивали. Взимку це можна було зробити на снігу (розстеливши килим на сніг лицьовою стороною вниз), а влітку часто вибивали килими просто у дворі — в радянських дворах нерідкою була картина, як якийсь мужик виносить з квартири згорнутий в трубочку килим, розвішує його на турніку, після чого зі страшною силою лупить по ньому пластикової вибивачкою — розносяться при цьому по околицях хлопки нагадували залповий вогонь артилерії.

Загалом в СРСР килим був дорогий, статусної вимагає відходу річчю.

Захід ери килимового затишку.

Килими на стінах успішно пережили дев’яності роки, а на початку двотисячних вже стали виглядати якимось анахронізмом. Ніякого уюты килими толком не додавали, лише тільки збирали пил, а що стосується “статусності” — так в дев’яності роки з’явилося безліч інших речей (відеодвійки, музичні центри, ігрові приставки), які говорили про заможність господаря набагато більше, ніж якийсь там килим.

І тим не менш, килими не поспішали здавати свої позиції, залишаючись висіти на стінах у багатьох квартирах. Приблизно в середині двохтисячних почалася ера цифрової фотографії, і інтернет заповнили тисячі потретов і автопортретів, знятих на фоні килима — особливо смішно виглядали всякі виряджені готессы і емо з макіяжем “а-ля голлівудський фільм” — на задньому плані яких обов’язково був килим, облуплений сервант з сервізами, кривоногі і обдерті радянські крісла, а також телевізор “Голдстар” 1992 року випуску.

Практично відразу після цього килим став інтернет-мемом — висміювалися безглузді портрети на тлі килима, а сам килим на стіні квартири з показника “заможності” в сімдесяті роки перетворився в середині 2000-х в показник нищебродства. Приблизно в ці ж роки килими стали масово зникати з квартир, і зараз є тільки там, де цілеспрямовано зроблений ремонт в “олдускульном” стилі, або (другий варіант) — у бабушатниках.

Фото: faqindecor.com / kp.by

Такі справи. Що думаєте про килим на стіні? Якщо у вас такий є — то навіщо ви його тримаєте? А може, хтось із ваших друзів досі живе з килимом? Особисто я вважаю, що радянські килими вже давно пора викидати з квартир — вони негигиеничны, збирають пил і перетворюють будь-який інтер’єр в азіатську юрту.

А що ви думаєте з цього приводу?