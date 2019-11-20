Китайці не випадково знайшли у Росії «слабкі місця»

Образ Росії в китайській друку стають все більш різноманітним. До образу «великої» та «сильної» держави додалися штрихи, які, на думку журналістів КНР, роблять нас вразливими і призведуть до поразки Росії у протистоянні з США. Може, даремно ми сприймаємо китайців як геополітичних союзників?

Всього китайські товариші нарахували у «великої і могутньої» Росії чотири «слабкі місця» — демографія, багатонаціональність, економічні проблеми і «складна міжнародна обстановка». По пунктах три і чотири начебто не посперечаєшся — та міжнародна обстановка дійсно важка, і економічні проблеми є, але звернути особливу увагу потрібно на ті акценти, які роблять китайські ЗМІ.

Насамперед впадає в очі, що в КНР відписали Росії почесну роль «головного ворога США». Це можна було б сприйняти навіть як лестощі, але спокушатися не варто, такі акценти не випадкові.

І президент Дональд Трамп, і його адміністрація неодноразово говорили або давали зрозуміти — головну загрозу для Сполучених Штатів вони бачать саме в Китаї. При цьому зовсім недавно весь світ стежив за емоційній торговельною війною між США і КНР, від якої чекали потрясінь для всієї світової економіки. І ось це-то красномовному тлі китайці призначають американцям головного ворога в особі росіян, у яких з ними протиріч трохи більше, ніж у самих китайців.

Справа в тому, що часи пропагандистського розжарення а-ля «холодна війна», коли Мао виступав прихильником ядерної війни з капіталістичним світом, давно пройшли. Америку в Китаї розглядають як нахабного недоброзичливця, але, в той же час, як дуже важливого партнера, прекрасно усвідомлюючи, що саме на торгівлі з Заходом і західних же інвестиціях ґрунтується економічна міць Піднебесної.

Серед російських синофилов зустрічається уявлення про КНР як про гордої і заідеологізованою державі, вже практично готовою до того, щоб кинутися в боротьбу за більш справедливий світопорядок і закликати до відповіді пентагонівських яструбів. Але в реальності Китай надзвичайно прагматичний: Америка сприймається там як конкурент, але, одночасно, як головне джерело грошей. І чиновники, і ЗМІ старанно уникають того, щоб виставляти США і американців в образі віковічного ворога, чого в достатку на російському телебаченні.

З цього можна зробити висновок, що Китай по-східному мудро «чекає, «зосереджується» і «копить сили», що в загальному і цілому відповідає політичним заповітам патріарха місцевих реформ Ден Сяопіна. Але подібне «накопичення сил» може тривати ще сотні років, і ніякого «вирішального тигрячого стрибка» за ним не піде, тоді як досить-таки запекле протистояння між Росією і США відбувається прямо зараз.

Вкрай наївно розраховувати, що Китай в осяжній перспективі в’яжеться якусь геополітичну війнушку з Сполученими Штатами. Навпаки, він вважатиме за краще відсидітися, в тому числі і за російської спиною.

Якщо Росія фактично свідомо взяла на себе ношу американських санкцій, керуючись принципами історичної справедливості та захисту, то Китай, навпаки, готовий піти на багато чого, щоб уникнути подібних санкцій.

Дивно, як країна під керівництвом комуністичної партії перетворилася на такого запеклого прагматика, але факт залишається фактом — месіанство там не в пошані, а погляд на світ крізь бухгалтерську звітність, навпаки, вітається.

Як наслідок Америка з її колосальною економікою викликає у китайців повагу, а ось Росія, на жаль, немає.

У матеріалі про «слабких місцях Росії» є, зокрема, такий зворот: «Звернувшись до російської історії, можна помітити, що країна має талант до відвоювання земель, але не до управління ними та економічному розвитку… Вона ніколи не була по-справжньому багатою. У стабилизирующейся світовій обстановці, сьогодні, коли економіка стає все важливішим, Росія зі своїм слабким економічним розвитком приречена на поразку».

Простіше кажучи, Китай не тільки поступається нам роль головного ворога США, побоюючись понести збитки, але і відчуває серйозної скепсис щодо наших шансів перемогти в цьому протистоянні.

На жаль, образ східного брата, який завжди підставить нам плече і ось-ось прийде на допомогу в боротьбі з глобалистами і особисто Джорджем Соросом, — це, як правило, такі ж фантазії, як і існуюче в іншої частини російського суспільства уявлення про «китайської загрози», яку часто не просто перебільшують, а висмоктують з пальця.

Незважаючи на це, ображатися на китайців не варто. У місцевій пресі домінує шанобливе ставлення до Росії як до держави та доброзичливе сприйняття росіян як народу. Розмова про російських слабкості — реальних і уявних — більш резонна сприймати в рамках місцевого країнознавства, а не «переходу на особистості».

Китай зробив вичерпні висновки зі своєї тисячолітньої історії, і особливо гіркі — з історії ХІХ-ХХ століть. Багата культура, передова наукова думка, національна гордість, об’єднує націю ідеологія — все це може виявитися марним в конфлікті з навколишнім світом, якщо за тобою не варто достатньої економічної могутності.

Як і Росія в його уявленні, сам Китай теж ніколи не був по-справжньому багатим і розвинений, досі кількість жебраків у цій країні обчислюється сотнями мільйонів. Але Захід, західні гроші, західні покупці і західні бізнес-партнери — це те, з чим безпосередньо пов’язують нинішній період китайської історії, який обіцяє стати найбільш успішним з усіх.

Звідси і скепсис стосовно ідеї про протистояння з Заходом як моделі цивілізаційного розвитку.

Інша справа, що, дивлячись на світ через призму власної історії і власних проблем, китайці не зовсім адекватно уявляють собі те, про що говорять, як про слабких місцях Росії. Згадані вище демографія та «багатонаціональність» тому приклади.

Коли китайський журналіст чує про «міжнаціональних проблемах в РФ», він думає про власних, наприклад, про сепаратистські тенденції в Уйгурістане, Тибеті, а влітку ще й в Гонконзі. Щоб утримати все це «в рамках пристойності», Пекін витрачає колосальні сили і засоби. Нічого подібного в російських національних республіках немає навіть близько, там зовсім інший рівень інтеграції в російське суспільство в цілому, ніж у китайських національних окраїн стосовно «мандаринскому» Пекіну.

То ж з демографією. У КНР постійно говорять про старінні власного населення і про гендерної диспропорції як важливих національних проблемах. У Росії теж є гендерний дисбаланс, але в основному він стосується того покоління, яке вийшло з дітородного віку: до недавнього часу чоловіки в Росії вмирали набагато раніше, ніж жінки. В Китаї ж політика «одна сім’я — одна дитина» призвела до помітного превалювання юнаків над дівчатами: у місцевих традиціях (як і на Кавказі, наприклад) саме народження хлопчика сприймається як базове щастя і продовження роду, тому вагітні дівчатками китаянки часто йшли на аборт. Десятиліття потому це стало катастрофою для суспільства — мільйони китайців зіткнулися з неможливістю створити сім’ю і продовжити свій рід.

Як говориться, «схоже та не те ж». Або, іншими словами, у нас все не настільки погано, як видається китайцям з їх дзвіниці, так і програвати в протистоянні з Америкою ми поки що не збираємося.

Але вся ця сукупність акцентів зайвий раз нагадує нам про те, що розкинулася у наших східних кордонів держава занадто обережна і егоїстична для того, щоб сприймати її як надійного союзника. Як стратегічного партнера і навіть одного — так, але шапкозакидацькі жарти типу «нас з китайцями — півтора мільярда» зрозумілі в Пекіні не будуть.