Росія, злазячи з нафтової голки сіла на мішок з зерном

Згідно з офіційним цифрам, Росія досить впевнено утримує позиції світового лідера в експорті пшениці, істотно випереджаючи в цьому США і Канаду – найближчих конкурентів. Костін не виключив можливості будівництва нових зернових терміналів у російських портах на Чорному морі. Він додав, що вважає необхідним будівництво зернових терміналів і на Далекому Сході.

У червні ВТБ придбав компанію “Мирогрупп ресурси”, яка вважається одним з провідних російських зернотрейдерів з обсягом експорту близько 2 млн тонн. За підсумками липня-серпня повідомлялося, що “Мирогрупп ресурси” вперше стала лідером з відвантаженням зерна через термінали Чорного моря – основного експортного хаба для російського зерна, на який припадає 40% від загальних обсягів продажів. ВТБ розраховує почати самостійну торгівлю зерном на міжнародному ринку.

“Підрахунок в абсолютних цифрах дає спочатку спотворену картину експорту, так як Росія і США продають різне зерно. Практично вся пшениця РФ м’яких сортів і класифікується третім класом – воно використовується і як харчова, і як кормова для худоби. Штати в основному експортують зерно першого класу твердих сортів, яке ми практично не виробляє. Росія його, навпаки, купує для додавання у борошно, також з нього робляться макарони.

Тобто в даному випадку доречніше порівнювати зерно з автомобілями – комусь подобається “Мерседес”, а комусь “Лада”, це не добре і не погано. Росія на зерновому ринку не просто зайняла свою нішу, але й істотно в ній закріпилася. Вона має всі шанси на подальший успіх. Але не завжди все залежить від нас. Наприклад, в Африці завжди зростаючий попит на зерно, але він повинен бути платоспроможним. А в більшості країн континенту з грошима традиційно туго”, – підкреслює експерт.