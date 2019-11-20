ЄЦБ забрав ліцензію у «дивного» австрійського банку, з-за відмивання українських грошей

Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили до офшорів сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.

Про це йдеться в заяві Управління фінансових ринків Австрії (FMA), передає finclub.

Зазначається, що рішення набуло чинності відразу після його опублікування.

Також повідомляється, що нагляд за Anglo Austrian AAB Bank AG як менш значущого банку відноситься до сфери компетенції FMA.

«Однак ЄЦБ несе відповідальність за відкликання ліцензій в єврозоні, в тому числі і для менш значущих банків», — повідомили там.

При цьому Anglo Austrian AAB Bank AG ще має можливість оскаржити рішення ЄЦБ.

Ексголова НБУ Валерія Гонтарєва стверджує, що австрійський Meinl Bank був найбільшим посередником у відмиванні грошей в Україні, проте всі повідомлення і застереження НБУ з приводу цього «дивного» приватного банку були проігноровані Центробанком Австрії.

«Ми виявили, що половина банків мають кореспондентські рахунки в іноземних валютах в абсолютно дивовижних банках, і одним з цих абсолютно дивних банків був Meinl Bank», — заявила вона в інтерв’ю австрійському журналу Profil.

За її словами, ще до приходу в НБУ вона знала про цю схему «back-to-back», яку часто використовують для відмивання коштів «однак я не усвідомлювала, наскільки велика проблема».

Вона також повідомила, що загалом українські банки мали активи в іноземній валюті «дивних» іноземних банках на суму близько 2 млрд євро, половина з яких — у Meinl Bank у Відні: «Meinl Bank був не єдиним іноземним банком.

Але він був лідером. можливо мільярд доларів, а може менше «.

Гонтарєва зазначила, що проблема з Австрією полягала ще і в тому, що в той день, коли в Україні закривали чергову «пральню» для відмивання грошей, гроші з цього банку переводилися на кореспондентський рахунок в Meinl Bank, звідки потім зникали в рамках операцій back – to-back.