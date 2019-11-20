В Україні призупинили виплати лікарняних і декретних. В Мінсоцполітики заявили про рейдерське захоплення Фонду соцстрахування

Фонд соціального страхування (ФСС) вимушено припинив перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. Про це повідомляється на сайті фонду.

Фінансування не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом.

«За чинним законодавством ФСС не може перерахувати кошти за кожним із напрямів фінансування більше, ніж затверджено у бюджеті фонду на 2019 рік, затверджених Кабінетом міністрів. За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік витрати були вичерпані 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін в річний бюджет», — цитує прес-служба директора виконавчої дирекції фонду Євгена Баженкова.

В ФСС нагадали, що бюджет Фонду на 2019, ухвалений Кабміном 16 січня 2019 року, передбачає загальні витрати ФСС на 2019 рік у розмірі 23,26 млрд грн, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальних послуг – 12,974 млрд грн, з яких 12,535 млрд грн на матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах та допомогу на поховання).

В даний час загальна сума за заявами-розрахунками, наданими до фінансування в 2019 році з урахуванням заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд грн, що перевищує кошторисні призначення на рік за відповідною статтею витрат на 1,038 млрд грн.

«Фактично зупинені виплати із-за бюрократичних причин», — заявив Баженков. Він повідомив, що ФСС веде переговори з Мінсоцполітики, яке, як орган держнагляду за фондом, може за погодженням з Мінфіном подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну.

«Проект змін напрацьовано, сподіваюся, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Як тільки уряд ухвалить зміни, виплати будуть відновлені», — зазначив Євген Баженков.

При цьому Міністерство соціальної політики сьогодні вранці заявило про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування. Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

«Міністерство соціальної політики України стурбований можливою спробою рейдерського захоплення Фонду соціального страхування України», — заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

Він вважає, що ситуація, яка зараз відбувається у Фонді соціального страхування схоже на рейдерське захоплення. «Відповідні дії вчиняються Євгеном Баженковим, фігурантом кримінальної справи за незаконні дії з майном Фонду за сприяння державного реєстратора, який незаконно у ЄДР (Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) вказав Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування. Незважаючи на те, що повноваження по поновленню або звільнення директорів виконавчого Фонду належать Правлінню Фонду соціального страхування», — сказано в повідомленні.

«Мінсоцполітики вважає такі дії реєстратора неприпустимими і звернулося із скаргою до Мін’юсту з позицією скасувати реєстрацію, та надіслало лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, в якому зазначено, що всі дії, прийняті Баженковым до моменту його законного відновлення в посаді, будуть вважатись перевищенням повноважень та підлягає скасуванню у порядку, передбаченому законом України», — повідомив Коваль.