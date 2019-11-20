Злочевський оголошений у розшук, — Рябошапка

Колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений в розшук, з-за чого і закрито справу.

Про це рассказалгенеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу.

Рябошапка, зокрема, зазначив головну причину закриття справи.

«Злочевський оголошений в розшук, тому справа припинена», — заявив він.

Генеральний прокурор розповів хід розслідування справи.

«Виробництво було зупинено в зв’язку з розшуком. Потім відновлено. Потім змінено підозру. Виробництво зупинилося. Нічого, крім розширення підозри не змінилося», — заявив Рябошапка.