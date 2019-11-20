Живе пиво і все, що з ним пов’язано

Живе пиво – це досить поширене поняття на сучасному ринку. На кожному кроці можна зустріти привабливі вивіски і написи, в яких зроблено акцент саме на це формулювання. Але не всім відомо, що виробники розуміють під цією фразою, так як ніде немає чіткого технічного терміна. У цій статті ми спробуємо розібратися, про що саме нам говорить поняття живого пива.

Живе пиво – це досить поширене поняття на сучасному ринку. На кожному кроці можна зустріти привабливі вивіски і написи, в яких зроблено акцент саме на це формулювання. Але не всім відомо, що виробники розуміють під цією фразою, так як ніде немає чіткого технічного терміна. У цій статті ми спробуємо розібратися, про що саме нам говорить поняття живого пива.

Які ж існують розуміння цього терміна?

Найбільш поширений варіант – живе пиво одно непастеризоване. Сам по собі процес пастеризації названий на честь Луї Пастера, і полягає в тому, що готове пиво нагрівають до певної температури, при якій гинуть мікроорганізми. Надалі пиво знову охолоджують. Учений встановив, що при нагріванні до високої температури посилюється біологічна стабільність напою, але смак залишається на тому ж рівні.

Інше розуміння живого пива – пиво живого бродіння. Мова йде про те, що деякі види пива піддаються карбонации штучним шляхом, тобто додаванням в ємність CO2, після чого напій стає газованим. Живе бродіння – це, навпаки, природний процес. Таке пиво після виробництва ще продовжує «дозрівати» в пляшці, тим самим нагадує вино.

У чому полягає користь від живого пива?

Для початку, існує чимала кількість досліджень, які відзначають вміст в ньому вітамінів B1 і B2, які при цьому легко засвоюються. Також, японські вчені відзначили таке: живе пиво оберігає від вікових змін у мозку, і навіть пригнічує дію канцерогенів, ніж знижує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Але навіть на цьому не закінчуються його гідності. Дослідники з Америки говорять про зниження ймовірності виникнення каменів в нирках при вживанні цього напою не більше ніж 0,5 літра в день.

Про шкоду живого пива не доведеться багато говорити. Які б вітаміни не були присутні у складі, це не скасує вмісту етилового спирту. Тому, як і всі алкогольні напої, живе пиво може викликати залежність при регулярному вживанні.

Так чому живе пиво так популярна на ринку алкогольної продукції?

Це пов’язано в першу чергу з індивідуальними асоціаціями людей і хорошою роботою маркетологів. Живе пиво подається, як щось більш натуральне та якісне порівняно з пастеризованими напоями. Термін зберігання живого пива не перевищує 3-х днів, тому люди вірять в його переваги.

Із-за невеликого терміну зберігання рекомендується вживати таку продукцію в барах або пабах, де ви можете бути впевнені в його свіжості.