У Польщі ледь не зарізали українця: хлопець у лікарні

У Польщі, де місяць тому побили двох молодих українців, стався новий напад на громадянина України.

Атака сталася пізно ввечері 19 листопада в Кракові, де на 20-річного громадянина України напали з ножем.

За даними поліції Малопольського воєводства, інцидент стався перед гуртожитком одного з місцевих вузів, однак чи є українець студентом, не вказується.

Правоохоронці стверджують, що хлопець отримав тяжкі поранення і потрапив до лікарні. В інтересах слідства в поліції не стали розкривати більше інформації.

Триває з’ясування обставин інциденту. За інформацією порталу RMF24, поліція розшукує нападника, а потерпілого ножем вдарили в спину.