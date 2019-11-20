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Пакунок на херсонській автівці виявився саморобною бомбою

20.11.2019

У підозрілому пакунку, залишеному невідомим на капоті автівки “Деу” у Таврійському мікрорайоні Херсона, містився саморобний запалювальний пристрій. Про це повідомляє Національна поліція

Як розповіли фахівці, пристрій складався з пускового механізму та запалювальної речовини об’ємом близько 0,5 літра у пластиковому пакунку. Фахівці роз’єднали частини бомби та направили усі складові на дослідження.

Поліцією порушено кримінальну справ за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Нині правоохоронці намагаються встановити особу “бомбіста”. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

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