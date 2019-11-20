У Південній Атлантиці відновилася популяція горбатих китів

Кілька століть тому горбаті кити (Megaptera novaeangliae) мешкали практично у всіх областях Світового океану, але активний китобійний промисел поставив їх на межу вимирання.

Найдовше популяція китів зберігалася у важкодоступних для вилову місцях Південної Атлантики, але і тут до 1950-х років залишилося всього близько 450 особин. Після того, як комерційний китобійний промисел був обмежений, а в 1986 році і зовсім заборонений, популяція тварин почала відновлюватися.

За оцінками експертів, чисельність горбачів в Південній Атлантиці в 1830 році, коли почався їхній активний вилов, налічувала близько 27 тисяч особин. Зараз у Південній Атлантиці їх близько 25 тисяч.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Підрахунок чисельності китів ускладнюється тим, що вони мігрують на тисячі кілометрів і видно, тільки коли дихають. В останньому дослідженні вчені використовували спостереження з повітря і з судів, а також нові історичні та генетичні дані, що свідчать про те, що популяція китів стала більш стійкою і продуктивною, ніж передбачалося.

Морський біолог з Лабораторії морських ссавців NOAA в Сіетлі Алекс Зербини сподівається, що нові методи підрахунку покажуть аналогічні успіхи з іншими популяціями горбатих китів. Однак він стурбований тим, що тваринам доведеться відображати нові загрози. «Зміна клімату зачіпає всю екосистему, тому воно торкнеться і китів», – попереджає Зербини.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», практично повне відновлення популяції не означає, що кити перебувають у безпеці. Останнім часом фахівці помітили, що в океані все більше китів без хвоста. І в цьому винні люди.

За матеріалами National Geographic

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