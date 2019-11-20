В Одесі біля райвідділу підпалили автомобіль поліцейського

В Одесі біля Київського райвідділу поліції невідомі підпалили автомобіль, який знаходиться у користуванні правоохоронця. Як повідомили “УНІАН” у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора ввечері на вул. Філатова.

На місці події працювали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група.

Внаслідок загоряння пошкоджено передню частину іномарки. Постраждалих немає. Як зазначається, автомобіль належить 61-річній одеситці і знаходиться в користуванні у її сина – поліцейського.

За попередніми даними, причина загоряння – підпал. З місця події вилучили пластикову пляшку з залишками займистого речовини. Подія кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, автомобілем SsangYong Korando користувався начальник слідчого відділу Київського райвідділу поліції Микола Древов. На цю посаду він був призначений менш ніж два місяці тому.