Зеленський: На зустрічі в «нормадском форматі» хотів би обговорити терміни цього припинення вогню на Донбасі, а не «фейкового»

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би обговорити на зустрічі в «нормандському форматі» перспективу досягнення цього припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами та зобов’язаннями сторін.

Про це Зеленський сказав журналістам у середу в Станиці Луганській, передає Цензор.НЕМАЄ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Друге питання – «фейковое» припинення вогню, «фейковое хлібне перемир’я», таке, знаєте, тимчасове, два-три дні було перемир’я, а потім почали стріляти, а потім щось серйозне, і починаємо втрачати людей. Тобто серйозне перемир’я, серйозне припинення вогню. Серйозне – це немає ніякого обстрілу, я так це розумію, зі зрозумілими термінами, зобов’язаннями», — сказав він.

Зеленський зазначив, що до цих пір і в Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, а що буде, якщо домовилися про припинення вогню, а вогонь знову почався.

«Я хотів би теж про це говорити, і мати результат», — підкреслив він.