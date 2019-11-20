Україна зробила історичний ривок в Індексі громадянств

Компанія Henley & Partners представила черговий Індекс громадянств світу (Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index, QNI), який дає об’єктивну оцінку громадянств різних країн світу.

Так, перше місце кілька років поспіль займає громадянство Франції. Країна набрала 83,5% з можливих 100%. З невеликим відставанням за нею йдуть Німеччина і Нідерланди. Франція випередила найближчих конкурентів за рахунок більш високого показника в можливостях для громадян жити і працювати в інших країнах.

У п’ятірку лідерів увійшли Данія, Норвегія, Швеція та Ісландія. Великобританія за рік піднялася на три позиції і нині знаходиться на 8-му місці (80,3%). Але результати домовленостей щодо Brexit можуть істотно погіршити позицію країни у рейтингу.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

США займає 25-е місце, поступаючись країнам Євросоюзу в можливості жити і працювати в інших країнах без необхідності отримання візи. Найнижчі показники в Афганістану (15,4%) і Сомалі (13,8%).

Європейські країни, які надають іноземцям можливість отримати громадянство за інвестиції, знаходяться на верхніх рядках рейтингу. Австрія займає 12-е місце з показником 79,7%. Мальта за рік піднялася з 23-го на 16-е місце (77,6%), Кіпр – з 25-го на 21-е (75,3%). Чорногорія, яка нещодавно почала прийом заявок на участь у новій інвестиційною програмою, займає 64-е місце (40,9%).

В цілому, Східний Тимор (92-е місце) показав найбільш помітний ріст у рейтингу з 2014 року, піднявшись на 26 позицій. Громадянство Катару зазнало значне падіння – 25 позицій вниз з 2014 року. Україна продовжує поліпшувати результати в рейтингу – 75-е місце і 38,2%. За рік країна піднялася на п’ять рядків.

З 2016 року Україна додала 30 позицій, що стало одним з найбільш помітних стрибків за всю історію Індексу. Основна причина – отримання безвізового доступу в країни Шенгенської зони в 2017 році.

Індекс громадянств світу аналізує масив статистичних даних для надання об’єктивної картини про можливості й обмеження кожного громадянства. Індекс розглядає як внутрішні фактори (масштаб економіки, розвиток людського потенціалу, громадський порядок і стабільність), так і зовнішні (безвізовий доступ для тимчасових поїздок і можливість безвізового проживання і роботи в інших країнах), що впливають на якісні показники того чи іншого громадянства.

Комбінація даних ООН, Світового банку, Міжнародної асоціації повітряного транспорту дали унікальний і зрозумілий інструмент вимірювання якості громадянств, що дозволяє ранжувати громадянства за шкалою від 0% до 100%. Всі громадянства розділені на п’ять категорій: найвища категорія (показник від 75 % і вище), вища категорії (від 50 % до 74,9 %); висока категорія (від 35% до 49,9 %), середня категорія (від 20 % до 34,9%) і низька категорія (нижче 20 %).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Україна, в цілому, покращує свої показники в різних світових індексах. Наприклад, наша країна увійшла до топ-50 країн за індексом людського капіталу, який розраховують для 157 країн.

За матеріалами «Кореспондент»

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