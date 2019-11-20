Навчання «слуг народу» в Трускавці обійшлося партії в 11,2 млн грн

Тижневий курс навчання тоді ще обраних нардепів від Слуги народу в Трускавці обійшовся партії в 11,2 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті СН за третій квартал 2019 року, передає Цензор.НЕМАЄ з посиланням на LIGA.net.

5,8 млн гривень партія заплатила туристичній фірмі Бальнео-Тур за організацію семінару, а 1,9 млн гривень – за проживання в готелі.

За семінар «макро – і мікроекономіка» Київська школа економіки (KSE) отримала від Слуги народу 2,1 млн гривень. Проїзд «слуг» на поїзді обійшовся у 145 тисяч гривень.

Ще 1,2 млн гривень становив прибутковий податок, а 80 тисяч гривень – військовий збір.