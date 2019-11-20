ФСБ затримала російського військового. Кажуть, що шпигував на користь України

У Ростовській області РФ затриманий російський військовослужбовець, підозрюваний в шпигунстві на користь України. Про це заявила Федеральна служба безпеки Росії.

Стверджується, що затримання ймовірного шпигуна сталося в місті Аксай. Затриманий, згідно з повідомленням, служив в Південному військовому окрузі і підозрюється у державній зраді.

«За наявними даними, вказаний військовослужбовець, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міноборони України, цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності держави», — йдеться в інформації, поширеній спецслужбою країни-агресора.