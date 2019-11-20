Знижки на розкіш — як Чемезов, Силуанов і Сечин економлять на податках

Власники елітного житла — чиновники, топ-менеджерів держкорпорацій, олігархи і «зірки» не доплачують у скарбницю сотні мільйонів податків на нерухомість. Причина — в заниженні кадастрової оцінки житла, з якої і нараховуються виплати. Але можливість заощадити є тільки у багатих — для житла економ-класу ринкова і кадастрова вартість практично однакові. Журналісти з’ясували, скільки втрачає російський бюджет на податках, і кому з власників розкішних апартаментів вдалося більше всіх заощадити.

Хитрощі чиновників

Ставки податку на майно в Москві коливаються від 0,1% для квартир кадастрової вартістю до 10 млн рублів до 2% для квартир більше 300 млн рублів.

Якщо ж взяти стала широко відомою після розслідування ФБК квартиру голови «Ростеха» Сергія Чемезова, то коштує вона 5 млрд рублів. І хоч голова держкорпорації всіляко заперечує таку оцінку, дворівневе житло, розташоване неподалік від Кремля, змушує засумніватися в його твердженнях.

Правда, кадастрова оцінка цієї квартири із двох складових, записаних на дружину Чемезова Катерину Ігнатову, близько 400 млн рублів. Але поділ на дві частини дозволяє главі «Ростеха» платити 1,5%-ний, а не 2%-ний податок. Таким чином, за підрахунками газети «Співрозмовник», він перераховує в московський бюджету 6 млн рублів, а не 100 млн рублів, як було б, якщо б кадастрова оцінка квартири відповідала ринкової.

П’ятиповерхові апартаменти глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна між Остоженкой і Пречистенською набережній вміщують на 1229 кв. м домашній кінотеатр, хамам, басейн і винну кімнату. По кадастрової вартості нерухомість оцінюється в 831 млн рублів, хоча її ринкова ціна в 2,5 рази більше. Це, за даними журналістів, допомагає Сечіну економити 22 млн рублів на податках.

Квартира глави Мінфіну Антона Сілуанова значно скромніше житла двох глав держкорпорацій — на ринку вона коштує близько 457 млн рублів. У той же час кадастрова вартість — всього 98 млн рублів. Знаходяться в ЖК «Андріївський» силуановские 253,8 кв. м дозволяють йому заощаджувати 8 млн рублів.

Двоповерховий пентхаус міністра культури Володимира Мединського в ЖК «Садові квартали» площею 253,8 кв. м оформлено на його дружину. За твердженням голови ФБК Олексія Навального, таких розкішних апартаментів немає ні у одного глави міністерства культури у світі, і коштують вони не менше 200 млн рублів. Але замість 560 тис. рублів податку на нерухомість сім’я Мединського платить всього 341 тис. рублів.

На думку громадських борців з корупцією, віце-спікер Держдуми Ольга Тимофієва не могла за легальні доходи придбати за ринковою ціною в 70 млн рублів квартиру на вулиці Москві. Тимофєєва заперечує обґрунтованість таких тверджень Фонду Навального. У той же час відмінність між ринковою та кадастрової вартістю квартири віце-спікера дозволяє їй заощаджувати 110 тис. рублів податкових відрахувань.

Заощаджують олігархи

Шестиповерховий особняк Олега Дерипаски недалеко від храму Христа Спасителя має площу 834 кв. м. «Співрозмовник» з’ясував, що нещодавно пентхаус був переоформлений на матір олігарха Валентину Петрівну. Кадастрова вартість житла — 543 млн рублів, а ринкова — близько 1,5 млрд рублів. Дерипаска економить на цьому 13 млн рублів.

Економія Михайла Фрідмана на апартаментах не така вражаюча, як у власника «Базового елемента» — всього лише 383 тис. рублів. Квартира в будинку, де колись жив Сергій Єсенін у Великому Афанасьевском провулку, стоїть за ринковими мірками 234 млн рублів.

Вагіт Алекперов виграє від різниці між кадастрової та ринкової оцінками двох своїх квартир «лише» 359 тис. рублів. Реальна вартість апартаментів — 260 і 140 млн рублів.

У зірок телеекрану

Співак Микола Басков володіє 282 кв. м в ЖК Barkli Plaza на Пречистенською набережної по сусідству з тещею глави Криму Сергія Аксьонова і сином екс-депутата московської міської думи Володимира Платонова. Там же мешкав і не так давно засуджений екс-полковник Дмитро Захарченко. Кадастрова вартість квартири Баскова — 183 млн рублів, а ринкова — півмільярда. Співак виграє 9 млн рублів.

Дещо менше вдається залишити у себе після сплати податку на нерухомість колезі Баскова Аллі Пугачовій — 5 млн рублів. Вони залишаються у неї завдяки тому, що шикарна квартира площею майже 304 кв. м в ЖК «Пилипівський» по кадастру оцінюється в 180 млн рублів замість понад 300 млн рублів за ринковими розцінками.

Квартира відомого хокеїста Павла Буре площею 261 кв. м знаходиться в ЖК «П’ять зірок». Її ринкова вартість близько 250 млн рублів, а кадастрова — менш 134 млн рублів. Різниця у сплаті податку становить 322 тис. рублів.

Не так давно телеменеджер Тіна Канделакі володіла пенхаусом в 342 кв. м на Крилатських Пагорбах. Вартість апартаментів, які нещодавно перейшли її сина від першого шлюбу Леонтію Кондрахину, 82,5 млн рублів. Економія становила, як підрахували у виданні, 81 тис. рублів.