Росстат відзвітував про зростання реальних зарплат в РФ

Середньомісячна нарахована заробітна плата працівників організацій в Росії у вересні 2019 року зросла на 7,2% в річному зіставленні і досягла 45,541 тис. рублів. Такі дані сьогодні наводить Федеральна служба державної статистики.

За 9 місяців з початку поточного року темп зростання номінальної зарплати виявився аналогічним — 7,2%.

При цьому реальні зарплати (з урахуванням інфляції) збільшилися у вересні на 3,1% в річному вираженні, на 1,3% до серпня і на 2,3% за перші 9 місяців року.

Нагадаємо, в середині жовтня Росстат представив дані, згідно з якими реальні грошові доходи населення Росії за підсумками III кварталу 2019 року збільшилися відразу на 3% в річному зіставленні після зниження на 0,1% в квітні—червні (за переглянутою з мінус 0,2% оцінці). За перші 9 місяців поточного року показник піднявся на 0,2% в річному вираженні.

Реальні грошові доходи — це доходи з відрахуванням обов’язкових платежів, скориговані на інфляцію.

Раніше Росстат відмовився від публікації щомісячних відомостей по грошовим доходам, перейшовши на поквартальний графік. Причому глава Мінпраці РФ Максим Топілін закликав не розглядати такі заходи як «засекречування» даних.

Як зазначав РБК, зростання реальних наявних доходів зафіксовано вперше за останні 4 квартали і став найшвидшим принаймні з початку 2018 року (з якого доступна квартальна статистика). Основна причина зростання — випереджаюче зростання доходів від трудової діяльності, частка яких склала 76,9% у загальній структурі в III кварталі 2019 року, а також низька база 2018 року.

Додамо, Мінекономрозвитку РФ прогнозує, що за підсумками нинішнього року реальні зарплати в РФ зросте на 1,5%, а реальні наявні доходи — на 0,1%.

Сьогодні президент РФ Володимир Путін закликав уряд переломити ситуацію з динамікою реальних доходів громадян країни. Це найважливіший напрямок роботи, заявив він на форумі «Росія кличе!», визнавши при цьому, що результати цієї роботи «поки досить скромні».

За словами Путіна, відомо, що зарплати в Росії ростуть і в номінальному, і в реальному вираженні, але наявні доходи громадян «практично стоять на місці». Цю ситуацію потрібно змінити, підкреслив глава держави.