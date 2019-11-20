В Якутії діти кожен день будуть співати гімн РФ

Глава Якутії Айсен Миколаїв доручив підлеглим забезпечити введення в практику загальноосвітніх організацій республіки щоденне виконання державного гімну РФ. Про це йдеться в указі глави Якутії «Про проект „Ми — майбутнє Росії!“».

Проект, про який йде мова, ще тільки належить розробити. В його рамках повинна бути створена «нова модель організації співпраці держави, науки, громадських інститутів і громадян у вихованні особистості». Крім того, доручено забезпечити створення цифрових ресурсів і соціально значущого контенту, спрямованих на залучення дітей і молоді до духовно-моральним цінностям, національним цілям розвитку Росії, вітчизняної історії та культури, і так далі.

У наступному році буде проведено молодіжний цивільно-патріотичний форум «Наше майбутнє — в Росії!».