Міноборони зобов’яже українських військових знати англійську

Міністерство оборони зобов’яже військовослужбовців мати певний рівень англійської мови. Про це заявила заступник міністра оборони Аліна Фролова в інтерв’ю Радіо Свобода.

Для заняття деяких військових посад і просування по службі :

введуть англійську мову в систему військової освіти;

створять список посад, для яких знання англійської мови буде обов’язковим.

Фролова уточнила, що министестро дасть час, рік або два, для вивчення англійської мови. Так як, на даний момент серед військових низький рівень знання іноземної мови. Це стало проблемою у зв’язку з тим, що Україна переходить на стандарти НАТО, а українські військові все частіше беруть участь у навчаннях альянсу.

Заступник міністра розповіла про плани створити пілотні бригади, які будуть в повній мірі застосовувати стандарти НАТО.