Україна знову піднялася у світовому рейтингу паспортів

Український паспорт піднявся на одну позицію в світовому рейтингу паспортів, зайнявши, таким чином, 43 позицію. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії Henley & Partners за IV квартал 2019 року.

Даний рейтинг базується на кількості напрямків, які можуть відвідувати громадяни без віз. Так для України відкрито 126 держав.

Перше місце в рейтингу зайняли Японія і Сінгапур. Громадяни цих країн можуть без візи побувати в 190 країнах з 200 можливих.

На друге і третє позиціях опинилися Південна Корея, Німеччина, Фінляндія, Данія, Італія та Люксембург. Після йдуть Іспанія, Франція, Португалія та Австрія

З пострадянських країн найкраща позиція у Латвії, вона на 10 місці. Її громадяни можуть їздити до 180 країн. Далі йде Україна — 43 місце, а після Росія — 48 місце.

А ось на останніх місцях опинилися країни, в яких тривалий час ведуться бойові дії або спостерігаються перманентні військові конфлікти — це Афганістан, Сирія, Ірак, Сомалі, Пакистан, Ємен, Судан, Палестина і Лівія. Громадяни цих країн можуть без віз відвідувати від 25 до 37 держав.