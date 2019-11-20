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Зеленський розповів, ким хотів стати в дитинстві

20.11.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в дитинстві хотів стати дипломатом або прикордонником. Про це він сказав на всеукраїнському молодіжному форумі «Україна росте разом зі мною».

Трансляція заходу велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зеленський уточнив, що у нього ніколи не було бажання навчатися за кордоном, але хотів вчитися на дипломата в Києві. У той час він жив у Кривому Розі, тому Київ за відчуттями був для нього «закордоном».

Також він хотів бути прикордонником. На даний момент він не є ним, але теж трохи захищає нашу державу.

«Як-то так трошки співпало», — додав він

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