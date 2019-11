У Великобританії трактор розігнався до 217,5 км/год

Британський мотогонщик Гай Мартін встановив новий світовий рекорд швидкості на тракторі, розігнавши його до 217,5 км/год. Досягнення було зафіксоване в Англії на аеродромі Йоркшир в Елвингтоне.

Для досягнення рекорду господареві трактора довелося вдосконалити свій транспорт. Трактор JBL Fastrac 8000 оснащений 7,2-літровим дизельним двигуном, модифікованим для забезпечення потужності близько 1000 кінських сил і 2500 Нм крутного моменту.

Оригінальна коробка передач CVT була замінена шестиступкой, а також була встановлена менша, більш легка і більш аеродинамічна кабіна.

This is the fastest tractor in the world… for some reason 🚜 pic.twitter.com/gXKPXyzmeM

The Independent (@Independent) 20 листопада 2019 р.

Попередній рекорд швидкісної їзди на тракторі належав також Гаю Мартіну. Раніше він розігнав машину до 166,7 км/год, але вирішив не зупинятися на досягнутому.

Варто зазначити, що для фіксації нового світового рекорду Книга рекордів Гіннеса бере середню швидкість двох послідовних пробігів у протилежних напрямках, щоб врахувати мінливі умови, такі як вітер або ухил.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», іноді рекорди швидкості ставляться на самих непристойних , на перший погляд, засобах пересування. Наприклад, у Великобританії сарай на колесах поставив рекорд швидкості.

За матеріалами УНІАН

