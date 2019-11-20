У Великобританії трактор розігнався до 217,5 км/год

Британський мотогонщик Гай Мартін встановив новий світовий рекорд швидкості на тракторі, розігнавши його до 217,5 км/год. Досягнення було зафіксоване в Англії на аеродромі Йоркшир в Елвингтоне.
Для досягнення рекорду господареві трактора довелося вдосконалити свій транспорт. Трактор JBL Fastrac 8000 оснащений 7,2-літровим дизельним двигуном, модифікованим для забезпечення потужності близько 1000 кінських сил і 2500 Нм крутного моменту.
Оригінальна коробка передач CVT була замінена шестиступкой, а також була встановлена менша, більш легка і більш аеродинамічна кабіна.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
This is the fastest tractor in the world… for some reason 🚜 pic.twitter.com/gXKPXyzmeM
The Independent (@Independent) 20 листопада 2019 р.
Попередній рекорд швидкісної їзди на тракторі належав також Гаю Мартіну. Раніше він розігнав машину до 166,7 км/год, але вирішив не зупинятися на досягнутому.
Варто зазначити, що для фіксації нового світового рекорду Книга рекордів Гіннеса бере середню швидкість двох послідовних пробігів у протилежних напрямках, щоб врахувати мінливі умови, такі як вітер або ухил.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», іноді рекорди швидкості ставляться на самих непристойних , на перший погляд, засобах пересування. Наприклад, у Великобританії сарай на колесах поставив рекорд швидкості.
За матеріалами УНІАН
Читайте також:
Літаючий людина з Великобританії побив власний рекорд швидкості
Пасажирський Boeing випадково побив рекорд швидкості
45-річна велосипедистка встановила новий рекорд швидкості