«Фейки не коментую»: Труба де-факто визнав правдивість розмов

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба кілька разів поспіль відмовився відповідати на питання про те, звучить його голос на скандальній запису, що підтверджує вплив Офісу президента на хід резонансних розслідувань.

Спроби зам’яти тему, а потім виправдатися були помічені під час спільного брифінгу Труби з генпрокурором Русланом Рябошапкой, який відбувся 20 листопада.

Зокрема, журналісти кілька разів піднімали питання про можливу відставку Труби, однак він просто відмовчувався або переводив розмову на іншу тему, намагаючись тягнути час до кінця брифінгу. Сприяла цьому і модератор дискусії, яка просила публіку не відволікатися від теми розслідування справ Майдану.

У підсумку йому все ж довелося приділити увагу резонансної теми, однак глава ДБР відхрестився від неї.

«Я постійно розумію, що відносно мене та ДБР можуть бути провокації і фейки. Я давно чекав. На цьому буде поставлена крапка. Ці публікації – це фейк і провокація. Вони мене не зламали! Я знав, що вони можливі давно. Я не буду коментувати жодних фейків», – жорстко відповів Труба, запевнивши, що не збирається у відставку.

Крім того, він відмовився відповідати на питання про вплив глави Офісу президента Андрія Богдана слідчий орган.

«Все, що відбувається в ГБР, оприлюднюється. Я ні від журналістів, ні від своїх співробітників не приховую ні єдиного факту. На директора ДБР не влял ніхто з політичних діячів, я вас у цьому запевняю», – ухильно сказав він.

Прикметно, що подібну позицію зайняв і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Він також вельми розпливчасто відповів на питання про скандальну справу зі злитими в мережу аудіозаписами. Більш того, на питання про те, чи його голос звучить на них, генпрокурор промовчав. У цей момент модератор різко передала слово Трубі. Потім він все ж почав говорити на незручну тему.

«Я не політик, а генпрокурор, людина, яка приймає рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством або кримінальною. Тому я буду діяти в рамках цих двох законів. Яким чином записи можуть перевірятися? Щоб їх перевірити, принаймні треба відповідні процедури. Повинні бути джерела, на які були здійснені ці записи. Якщо немає оригіналів, то що ми можемо перевіряти?» – сказав він.

«Публікацій може бути достатньо, але що саме перевіряти? Немає оригіналів записів, обладнання, на яке були зроблені ці записи. Немає можливості перевірити достовірність цих записів. Все тільки в Telegram-каналі», – додав Рябошапка.

Пізніше генпрокурор все ж допустив можливість перевірки гучних аудіороликів, однак спростував можливість зняття з посад Богдана і Труби із-за скандалу.

«Я не збираюся впливати на президента і рекомендувати йому когось звільняти. Що стосується керівника ДБР, це взагалі не повноваження президента України. Давайте не будемо змішувати повноваження глави держави і генпрокурора», – відрізав Рябошапка.

Також йому довелося відповісти на запитання журналістів з приводу одного з епізодів злитих записів. Мова йде про вказівкою призупинити обшуки в Дніпровському міській раді та вплив на Вищу раду правосуддя.

«Я точно не давав вказівок зупиняти обшуки в Дніпровському міськраді. Роман Михайлович (Труба. – Ред). може це підтвердити, тим більше про Вищу раду правосуддя. А що саме ви маєте на увазі? Там же обшуків не було», – поспішив завершити дискусію Рябошапка.

Нагадаємо, що в анонімному Telegram-каналі «Трубу прорвало» опублікували резонансні записи прослуховування розмов Труби. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, вони зачіпають відразу кілька важливих епізодів: